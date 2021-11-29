Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı - Son Dakika

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Aşırı alkolün etkisiyle beraber kaldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

DENİZLİ - Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldiği ve aynı apartta beraber kalıp alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, gittiği inşaat alanında kendisini bulan polis ekiplerinin 'Bıçaklayan apartta mı' sorusuna eliyle sus işareti yaparak, arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı. Şüpheli arkadaşı ise gözaltına alındığı sırada küfürler savurdu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; inşaatta alüminyum işleriyle uğraşan Burhan Maraş ve Hasan Kozak, arkadaşlarıyla beraber Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldi. Burada bir inşaatta işe başlayan ikili beraber apart tuttu. Kaldıkları aynı apartta arkadaşları ile beraber alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Aşırı alkolün etkisiyle bıçağı eline alan Burhan Maraş, arkadaşı Hasan Kozak'ı bacağından bıçakladı. Bu esnada içeride bulunan arkadaşları Onur Koza, ikiliyi ayırarak uzaklaştırdı. Bacağından bıçaklanarak kan kaybeden Hasan Kozak, yürüye yürüye yaklaşık 200 metre uzaktaki çalıştığı inşaat alanına gitti. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı olan Hasan Kozak'ı arkadaşlarının yerini söylemesi üzerine buldu. Burada Hasan Kozak ile konuşan ekipler "Bıçaklayan apartta mı" diye sordu. Bunun üzerine yaralı Hasan Kozak, eliyle sus işareti yaparak kendisini bıçaklayan Burhan Maraş'ın yerini gizlemeye çalıştı. Arkadaşlarının Burhan Maraş'ın yerinin polis ekiplerine söylemesinden haberi olmayan Hasan Kozak, sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartta çalışmalarının ardından ekip otosuna bindirilen Burhan Maraş ise alkolün etkisiyle ekiplere zor anlar yaşattı. Ekip otosuna bindirilirken küfürler savuran Burhan Maraş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.