Üye Girişi
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor - Son Dakika

Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor

22.06.2021 09:22

Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor Eşlerinin tayin durumu nedeniyle Ağrı'ya yerleşen ve burada tanışan 3 kadın, 'Bacıların El Lezzeti' adı altında yaptıkları yiyecekleri satışa sunuyor.

Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor

AĞRI - Eşlerinin tayin durumu nedeniyle Ağrı'ya yerleşen ve burada tanışan 3 kadın, 'Bacıların El Lezzeti' adı altında yaptıkları yiyecekleri satışa sunuyor.

Ağrı'da görev yapan rütbeli personel eşleri, tayinleri nedeniyle yerleştikleri kentte tanışıp gurbette gönül bağı kurdu. Birbirlerine kardeş gözüyle bakan 3 kadın, kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birini "Bacıların El Lezzeti" adı altında somutlaştırarak, sevgiyle yaptıkları yiyecekleri satışa sunuyor. Her gün artan müşteri sayısına sipariş yetiştirmeye çalışan bacılar, günün erken saatlerinde masa başına oturup akşama kadar dayanışma içerisinde evlerinde hazırladıkları mantı, içli köfte, sarma ve birçok yiyeceği, araçlarıyla müşterilerin kapısına kadar teslim ediyor.

"Biz beraber mutluyuz, başkasıyla çalışamam"

Evlerinde kendileri için hazırladıkları yiyecekleri aldıkları kararla satışa sunmaya başladıklarını söyleyen Tuğba Köse, kısa sürede büyük bir müşteri potansiyeli yakaladıklarını belirterek, "Bizler tayinciyiz. Bir yıldır Ağrı'dayım ben. Askeri personel eşiyim. Biz bunları kendi evlerimize yapıyorduk zaten. Birgün evde otururken dedik ki neden biz bu işi ticarete dökmeyelim. Zaten pandemi var sıkılıyoruz. Sabah 8'de çalışmaya başlıyoruz biz. Çocuklarımı okula bırakıyorum ve masanın başına oturuyorum. Akşam 5'e kadar çalışmaya devam ediyoruz. Sağolsun eşlerimizde çok destek oldu bize bu konuda. Daha çok memur kesimine veriyoruz. Ama Ağrılı müşterimiz de çok. Özellikle Ağrılılar ketemizi çok seviyor. Ben 4 yıl daha Ağrıdayım. Ama bu işe o kadar devam edemeyeceğim. Çünkü arkadaşlarım benden önce gidiyor. Onlar gittiğinde benim içinde muhtemelen bitecek bu iş. Çünkü biz beraber mutluyuz, başkasıyla çalışamam. Herkesle bu iş yapılmaz." ifadelerine yer verdi.

"Biz hiç bu kadar umut etmemiştik"

Kısa sürede beklenmedik bir şekilde müşterilerinin çoğaldığını vurgulayan Vildan Dağdemir, birlik ve beraberlik içinde bu işi sonuna kadar yürüteceklerini söyleyerek, "Çok şükür bizler hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ediyoruz. İnşallah rabbimde bol müşteri verecek. Müşterilerimiz çok memnun, çevremiz geniş. Süreç çok güzel. Biz hiç bu kadar umut etmemiştik. Ama çok şükür emeklerimiz boşa gitmedi. Çevremizdeki insanlarda bizi heryere tavsiye etti. Birlik beraberlik içinde yürüteceğiz bu işi sonuna kadar." dedi.

"Kan bağı değil ama can bağı bizimkisi"

Gurbette tanışıp adeta kardeş olduklarını söyleyen Sevim Topcan, sevgiyle yapılan her şeyin çok güzel olduğunu bu nedenle evde kendileri için nasıl yapıyorlarsa müşterilere de aynı özen ve özveriyle yiyecekleri hazırladıklarını belirterek, "Biz geldiğimiz her yeri artık memleketimizden sayıyoruz. Geldiğimiz yerleri değerli kılmaya çalışıyoruz. Kan bağı değil ama can bağı bizimkisi. Sevgi bağıyla yapıyoruz biz bu işi. Çok güzel başladık ve çok güzel ilerliyoruz. Gurbette kardeşiz, bacılarız. Bu nedenle sosyal medya hesabımızı 'Bacıların El Lezzeti' diye koyduk. Müşterilerimiz memnun olsun diye evde kendimize nasıl yapıyorsak aynı kalite ve özenle müşterilerimiz içinde uğraşıyoruz. Sevgiyle olunca her şey çok güzel oluyor ben buna inanıyorum. Çok güzel yorumlar aldık. Kafeniz yok mu, nerede çalışıyorsunuz, neden bir yer açmıyorsunuz diye bize çok destek verdiler. Doğaçlama gelişti her şey. Baklavalarımız, içli köftelerimiz, yaprak sarmalarımız ve çeşitli ikramlıklarla biz bu işi yapıyoruz. Bazen müşterilerimiz anlık isteyebiliyor. Bizlerde yapıp dondurucuya koyuyoruz. Her zaman elimizde bulunuyor. Müşterilerimize hemen ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor
Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor

Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini Acun Ilıcalı'ya söylemiş 10:04 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini Acun Ilıcalı'ya söylemiş Deprem sesi korkuttu! Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü 09:58 Deprem sesi korkuttu! Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti 09:54 Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti
Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı 09:39 Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı Patlayıcıları çikolata ve kek ambalajlarına saklamış! PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı 09:32 Patlayıcıları çikolata ve kek ambalajlarına saklamış! PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi 09:14 AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler 08:55 Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma 08:25 İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma

Son Dakika Haberleri
10:01 Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü
09:58 Deprem sesi korkuttu! Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
09:57 Kılıçdaroğlu'nun "boomer" göndermesi tepki çekti! Peki boomer ne demek?
09:39 Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı
09:38 Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi
09:32 Patlayıcıları çikolata ve kek ambalajlarına saklamış! PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı
09:13 AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi
08:57 Üst geçitte intihar girişiminde bulunan adamı, son anda bekçi kurtardı
08:24 İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma
08:15 Uçuşların tekrar başladı, Ruslar Antalya sahillerine akın etti
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "boomer" göndermesi tepki çekti! Peki boomer ne demek?         
09:57
Serdar Ali Çelikler'den, Şenol Güneş için çarpıcı sözler: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Serdar Ali Çelikler'den, Şenol Güneş için çarpıcı sözler: Memleketçilik yaptığı iddiaları var         
09:52
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
Hamilelik fotoğrafları bile sahte çıktı! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın dolandırıcı herkesi kandırmış Hamilelik fotoğrafları bile sahte çıktı! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın dolandırıcı herkesi kandırmış         
09:07
Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasında sular durulmuyor: Dönüşü yok artık, çalışmayacağım         
08:23
Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar         
18:54
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 10:10:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gurbette tanışan 'bacılar' el emekleriyle lezzet dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement