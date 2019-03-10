Son Dakika Haberleri: Gurbetteki Arkadaşlarına Mangal Partisi Düzenlediler

Gurbetteki Arkadaşlarına Mangal Partisi Düzenlediler

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri gurbete çalışmaya giden çocukluk arkadaşları için mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya geldi.

Gurbetteki Arkadaşlarına Mangal Partisi Düzenlediler, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri gurbete çalışmaya giden çocukluk arkadaşları için mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya geldi.

Kaynarca ilçesi Uzakkışla mahallesinden yıllar önce gurbete çalışmaya giden arkadaşlarına mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya getiren Osman Akova isimli vatandaş, "Aslında benim hedefim tüm mahalleleri ve gurbette yaşayan halkı bir araya getirip kaynaştırmak, bunun için ilçedeki siyasilerin ve idarecilerin desteğini bekliyoruz" dedi.

Yapılan mangal etkinliğine 40 kişi katılarak önce topluca yemek yenildi, sonrada arkadaşlar arasında yıllarca süren özlem giderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

Osman Akova, Sakarya, Kaynarca, Yaşam
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