Gurbetteki Arkadaşlarına Mangal Partisi Düzenlediler
1 saat önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri gurbete çalışmaya giden çocukluk arkadaşları için mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya geldi.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri gurbete çalışmaya giden çocukluk arkadaşları için mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya geldi.
Kaynarca ilçesi Uzakkışla mahallesinden yıllar önce gurbete çalışmaya giden arkadaşlarına mangal partisi düzenleyerek tekrar bir araya getiren Osman Akova
isimli vatandaş, "Aslında benim hedefim tüm mahalleleri ve gurbette yaşayan halkı bir araya getirip kaynaştırmak, bunun için ilçedeki siyasilerin ve idarecilerin desteğini bekliyoruz" dedi.
Yapılan mangal etkinliğine 40 kişi katılarak önce topluca yemek yenildi, sonrada arkadaşlar arasında yıllarca süren özlem giderildi. - SAKARYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:15 Kaynak: İHA
Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu
Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz
Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı
Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı