Son Dakika Haberleri: "Gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe'nin yanında olacaklarını biliyorum"
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"Gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe'nin yanında olacaklarını biliyorum"

1 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Kupası'na katılacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Kupası'na katılacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya'da görüşmek üzere" dedi. Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuvalardan biri olan Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Turnuvaya Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham olacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu turnuva ile ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bu turnuvanın sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında en prestijli turnuva olarak gösterildiğini vurgulayan Koç, "Bu sene turnuvaya Real Madrid, Bayern Münih, Tottenham ve Fenerbahçemiz katılacak. İlk maç 30 Temmuz'da Real Madrid ve Tottenham arasında. Fenerbahçe - Bayern Münih maçı da TSİ 21.30'da oynanacak. 31 Temmuz'da ise final maçı ve üçüncülük maçları oynanacak. Bu turnuvaya katılacağımız için çok heyecanlıyız. Her zaman olduğu gibi gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya'da görüşmek üzere" şeklinde konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Ali Koç, Audi, Güncel
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