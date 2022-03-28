Bakan Muş: Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilo metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısında, bugün de 622 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: DHA
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