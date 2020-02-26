Gürbulak Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor - Son Dakika

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor

6 saat önce

Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor, System.String[]
Türkiye'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronovirüse karşı alınan önlemler kapsamında sahra hastanesi kuruluyor.

Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Gürbulak Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alanda, sahra hastanesi kuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile Ağrı'daki havalimanına getirilen malzemeler, sabah erken saatlerde kamyonlarla gümrük kapısına taşındı. Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatıldı. Yan yana odalar halinde kurulan sahra hastanesinde, Gürbulak Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, kontrolden geçirilip, gözetim altında tutulacak.

Durumu şüpheli görülen hastalar ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan şehir hastanesine sevk edilecek.


- Ağrı
Gürbulak, Türkiye, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:51 Kaynak: DHA
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