Üye Girişi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin yakalandı - Son Dakika

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin yakalandı

11.02.2022 17:23
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan İran plakalı tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan İran plakalı tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye gelen F.S. idaresindeki 72 E 87710 plakalı tır, Gürbulak Gümrük Sahası'nda pasaport işlemlerinin ardından tescil işlemleri yapılmadan risk analizi kapsamında X-Ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.

İncelemede tırın dorsesinin alt kısmında şüpheli yoğunluğun fark edilmesi üzerine araç ekiplerce arama hangarına çekildi.

"Bulut" ve "İndex" isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki verdiği dorsenin tabanını söken ekipler, 143 paket içerisinde 55 kilo 588 gram eroin ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araca el koyan ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin yakalandı

YORUMLAR
500

Gürbulak, Eroin, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:29:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement