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Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi

18.11.2021 10:39

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan TIR'da, 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan TIR'da, 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye getirilen bisküvi yüklü TIR'ı riskli bularak x-Ray taramasına yönlendirdi. Burada aracın çekicisinin arka bölümündeki sıvı tankında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine kesilerek açılan tankın içinde, 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alınırken, araca da el koyuldu. Uyuşturucuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.


Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi

Metamfetamin, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürbulak'ta, TIR'da 54 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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