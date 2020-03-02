Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı (8) - Son Dakika

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı (8)

6 saat önce

Tarama yapan güvenlik güçleri Çevre detayı ve koşan güvenlik güçleri Olay yerindeki ambulans Helikopterin gelmesi ve personeli indirdikten sonra ayrılması Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Tarama yapan güvenlik güçleri

Çevre detayı ve koşan güvenlik güçleri

Olay yerindeki ambulans

Helikopterin gelmesi ve personeli indirdikten sonra ayrılması

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Valilik açıklaması

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyon başlatıldı

Öte yandan olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı (8)

Doğubeyazıt, Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:11 Kaynak: AA
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