Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı - Helikopterlerin ateş açma anı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı - Helikopterlerin ateş açma anı - Son Dakika

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı - Helikopterlerin ateş açma anı

6 saat önce

Gürbulak Sınır Kapısına 3 kilometre mesafede saldırının olduğu karayolu Güvenlik güçleri ve tarama yapılması Teröristlerin olduğu yere ateş eden helikopterler Saldırıya uğnayan araçtan detaylar Olay yerinden ve güvenlik güçlerinin arama tarama çalışmaları - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde...

Gürbulak Sınır Kapısına 3 kilometre mesafede saldırının olduğu karayolu

Güvenlik güçleri ve tarama yapılması

Teröristlerin olduğu yere ateş eden helikopterler

Saldırıya uğnayan araçtan detaylar

Olay yerinden ve güvenlik güçlerinin arama tarama çalışmaları - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Valilik açıklaması

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyon başlatıldı

Öte yandan olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı - Helikopterlerin ateş açma anı

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi
Yunan askerlerinin mültecilere ait bota ateş açtığı an kamerada! Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:08:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı - Helikopterlerin ateş açma anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]