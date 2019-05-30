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Gürbulak Gümrük Sahası'nda operasyon

5 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Sahası'nda operasyon, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
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