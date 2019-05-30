Gürbulak Gümrük Sahası'nda operasyon
5 dakika önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
(İHA)
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