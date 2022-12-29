Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı

29.12.2022 12:51

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükellefleri ile yaptığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna "Eşek sıpası" diyerek tokat attı. Sosyal medyada ses getiren olayla ilgili Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u da etiketleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

TOKAT ATIP HAKARET ETTİ

Polat'ın paylaştığı görüntülerde sahnede konuşan Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek "İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası" diyerek tokat atıp hakaret ediyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."

YORUMLAR (2)
  • Mevlüt Sarioğlu: Her şeyi abartmayın ne var yani orada espiri amaçlı hareketler olmuş lütfen her şeyi abartan topluluk olduk yapmayın Cevap Yaz 12 24 Yayından Kaldır
  • h.beyli 01: HAYIRDIR MÜDÜR OLABİLİRSİN AMA BU ŞEKİLDE NE TOKA VURABİLİRSİN NEDE EŞŞEK SIPASI KELİMESİNİ KULLANARAK HAKERET EDEMEZSİN. Cevap Yaz 35 9 Yayından Kaldır
500
Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2023 yılı asgari ücretleri belirlendi Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2023 yılı asgari ücretleri belirlendi İZTO Başkanı Özgener'den kuaför ve güzellik salonu düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması İZTO Başkanı Özgener'den kuaför ve güzellik salonu düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde 'Eşek sıpası' diyerek tokatladı - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Bakan Çavuşoğlu, Şam ile 11 yıl sonra yapılan görüşme sonrası konuştu: Suriye rejimi, Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor
12:41 Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı
12:19 Suudi Arabistan'da korkunç ağrılarla hastaneye giden çocuğun röntgenine bakan doktorlar, anne babasına çok sinirlendi
12:05 Merve Boluğur, kameraları karşısında görünce "İnsan değilsiniz" diye bağırdı
11:43 SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler
11:39 Sıla'yı boğazını keserek katleden caniye, ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte son sözleri
11:37 Habermetre, 2022'nin en çok konuşulan ünlülerini sıraladı! Zirvede yer alan Acun Ilıcalı, rakiplerini solladı
11:27 Devletin koruması altındaki mahallede şaşırtan gerçek! Kimse toprağın altında ne olduğunu bilmiyor
10:54 Yaşadığı kazada sağ el baş parmağını kaybeden genç, ameliyattan çıktıktan sonra hayatının şokunu yaşadı! Kopan el parmağı yerine ayak parmağı dikildi
10:57 CHP koridorlarında gündem olan İmamoğlu iddiası: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 13:53:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement