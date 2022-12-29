Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u da etiketleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

TOKAT ATIP HAKARET ETTİ

Polat'ın paylaştığı görüntülerde sahnede konuşan Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek "İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası" diyerek tokat atıp hakaret ediyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."