Gürbulak Sınır Kapısı'nda araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Sınır Kapısı'nda araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı'nda araçlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, komşu ülke İran'da korona virüsün görülmesiyle birlikte Gürbulak Sınır Kapısı'nda yurt içine giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda araçlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, komşu ülke İran'da korona virüsün görülmesiyle birlikte Gürbulak Sınır Kapısı'nda yurt içine giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor.

Komşu ülke İran'da korona virüsün ortaya çıkmasının ardından Türkiye, İran'a açılan sınır kapılarını kapattı. Ülkeye giriş çıkışların kontrollü olarak sağlanmasının yanı sıra sağlık ve güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısında dezenfekte işlemleri başlattı. Yurda giren çıkan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor. Araçlar dezenfekte işleminin ardından yurda giriş yapıyor.

(Ramazan Demir/İHA)

Gürbulak, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 18:18:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürbulak Sınır Kapısı'nda araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]