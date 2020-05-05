Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların Türkiye'ye giriş işlemleri başladı - Son Dakika

Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye 'ye giriş işlemlerinin başladığını bildirdi.

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