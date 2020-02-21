Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı - Son Dakika

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.

Bu kapsamda Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor.

İran 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye 'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta tedbir alınmaya başlandı.

Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bazı tedbirler alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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