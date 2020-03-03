Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseltildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseltildi - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseltildi

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı Sağlık Bakanlığınca 14'e yükseltildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseltildi, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı Sağlık Bakanlığınca 14'e yükseltildi.

Gözetim altında tutulan vatandaşlara, soğuktan korunmaları için ağır kış şartlarına uygun çadırlarda hizmet veriliyor.

Sahra çadırlarında gözetim altında tutulan ve hiçbir hastalık belirtisine rastlanmayan Türk vatandaşların bazıları ise taburcu edildi.


Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde ve Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılarak gözetim altında tutulan kişilerde ise koronavirüse rastlanmadı.


Öte yandan, gümrükte alınan tedbirler sürüyor. Görevliler plastik eldiven ve maske takarak gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor.

Doğubeyazıt, Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vergi borcu olanların vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu 5 bin liraya yükseltildi
TARTIŞILAN TAHT II. ABDÜLHAMİD'İN ÇIKMADI... SATIŞI İPTAL ETTİLER Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:01:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]