Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yeni yılın ilk saatlerinde, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli bulunan TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yeni yılın ilk saatlerinde, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli bulunan TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu sürücünün kullandığı TIR riskli olarak değerlendirildi. X- Ray taramasına sevk edilen TIR, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk gözlenmesi üzerine arama hangarına alındı. Arama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine TIR'ın yakıt deposu söküldü. Yapılan incelemede, yakıt deposunun bir kısmının bal mumu ile kapatıldığı ve bu bölümde gizli bölmenin oluşturulduğu saptandı. Kesilerek açılan gizli bölümde, renkli kağıtlara sarılarak sıkıştırılmış paketler bulunduğu tespit edildi. Yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmeye saklanmış 85 paket içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazındaki analizinde eroin olduğu belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı!
Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
21:19 Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
21:16 Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
21:16 BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Son Dakika
21:15 Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika
21:06 Manisa'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 21:25:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]