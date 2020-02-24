Gürbulak Sınır Kapısı?nda TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Sınır Kapısı?nda TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı?nda TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

7 saat önce

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Van ve Hakkari'deki gibi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı da giriş-çıkışlara yasaklandı.

Gürbulak Sınır Kapısı?nda TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı, System.String[]

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Van ve Hakkari'deki gibi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı da giriş-çıkışlara yasaklandı. Sınır kapısında bekleyen TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.

Tüm dünyada endişeye neden olan ve Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüsle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye İran'a açılan tüm kapılarını kapattı. İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye'de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

İran'dan Türkiye yaya olarak gelen Türk işadamı Serhat İnan Niyet, 'İki gün önce Azerbaycan'dan İran'a geçtim. İran'a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran'dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizimde o tarafa girişimiz yasak. Yoğunluk ve zaman zaman sistemdeki arıza nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim. Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran'a alınıyor. Türk plakalı TIR ve diğer araçların İran'a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralarda var" diye konuştu.

Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün her ülke ekonomisine büyük darbe vuracağını söyledi,


Gürbulak, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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