Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2) - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2)

6 saat önce

1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜGürbulak Sınır Kapısı'nda bugün öğleden sonra ambulans hareketliliği yaşandı.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2), System.String[]

1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gürbulak Sınır Kapısı'nda bugün öğleden sonra ambulans hareketliliği yaşandı. İran'dan Türkiye tarafına geçen 1 kişide termal kameralar yüksek ateş belirlendi. Sınır kapısına çağrılan ambulansla gelen özel kıyafetli sağlıkçılar, muayene yaptıkları kişiyi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.


Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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