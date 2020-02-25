Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2) - Son Dakika

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Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti (2)
6 saat önce
1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜGürbulak Sınır Kapısı'nda bugün öğleden sonra ambulans hareketliliği yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Gürbulak Sınır Kapısı'nda bugün öğleden sonra ambulans hareketliliği yaşandı. İran'dan Türkiye tarafına geçen 1 kişide termal kameralar yüksek ateş belirlendi. Sınır kapısına çağrılan ambulansla gelen özel kıyafetli sağlıkçılar, muayene yaptıkları kişiyi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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