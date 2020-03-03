Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde, Türk vatandaşlarının gözetim altında tutulmasına devam ediliyor.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde, Türk vatandaşlarının gözetim altında tutulmasına devam ediliyor.

Türkiye'ye İran'dan gelmek isteyen vatandaşların tek tek sağlık kontrolünden geçirildiği sınır kapısındaki sahra hastanesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandığı gözlendi.

Sağlık ekipleri ile ambulansların giriş ve çıkış yaptıkları sınır kapısında, Türkiye'den İran'a geçmek isteyen İranlı turistlerin de ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Otobüsler ve ticari taksilerle sınır kapısına gelen İranlı turist kafilelerinin, kimlik ve pasaport kontrollerin ardından ülkelerine geçişleri sağlanıyor.

Öte yandan, sınır kapısındaki görevliler de kontrolleri eldiven ve maske takarak gerçekleştiriyor.

İran'a geçmek için bekleyen İran plakalı tırların, sınır kapısı önünde yoğunluk oluşturmaması için kontrollü şekilde geçişi yapılıyor.

Gürbulak, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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