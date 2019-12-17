Gürbulak Sınır Kapısında kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı'nca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan istihbarat sonucu düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatı ile başlatılan operasyon doğrultusunda Gürbulak Gümrük Sahasında yapılan işlemler hakkında geçmişe dönük yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında İran'dan Türkiye'ye getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edildi. Başsavcılık gözetiminde Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 13 ilde düzenlenen operasyonda 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Doğubayazıt'a getirildi.



Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Soruşturma kapsamında Türkiye'ye İran'dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerinde dahli olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılık gözetiminde Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında söz konusu şahıslar bulundukları 13 farklı ilde gözaltına alınarak Doğubayazıt'a getirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgularına Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor." - AĞRI