Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan bir süre önce yurda giriş yapan ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü Ö.A, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.

Ele geçirilen uyuşturucunun, yurtta bugüne kadar tek operasyonda yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olduğu belirtilmişti.