Son Dakika Haberleri: Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi - Son Dakika

Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Sınır kapısına gelen şüpheli araç ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde "sodyum" olarak beyan edilmesine karşın, 360 varilin üzerinde "sodyum siyanür" ifadesinin bulunduğu görüldü. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Özel kıyafetli uzmanlar araçta taşınan maddeden numuneler aldı. Laboratuvar analizleri sonucu yükün "sodyum siyanür" olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanüre ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi

Gürbulak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı
Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]