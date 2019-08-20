Son Dakika Haberleri: Gürbulak'ta 233 kilo eroin ele geçirildi
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Gürbulak'ta 233 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İran'dan Ağrı Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen TIR'da yapılan aramada 233 kilo 854 gram eroin ele geçirildi.

Gürbulak'ta 233 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İran'dan Ağrı Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen TIR'da yapılan aramada 233 kilo 854 gram eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İran'dan Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen TIR, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi. Boş olan TIR, gözetim altına alınarak x-ray tarama sistemine sevk edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekler ile gerçekleştirdiği aramada, dorsenin tavanında 5 ayrı gizli bölmede sıkıştırılarak gizlenmiş 228 adet şeffaf paket bulundu. Paketlerin içinde tespit edilen 233 kilogram 854 gram maddenin eroin olduğu belirlendi. El konulan eroinin piyasa değerinin 46 milyon 770 bin lira olduğu açıklandı.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:01 Kaynak: DHA
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