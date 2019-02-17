Son Dakika Haberleri: Gürbulak'ta 25 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Gürbulak'ta 25 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak'ta 25 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, İran üzerinden Türkiye'ye gelen ve yasa dışı uyuşturucu ticareti yapabileceği değerlendirilen bir araç, "taşıt takip ve ihbar" programları üzerinden takibe alındı.

Söz konusu araç, Gürbulak Sınır Kapısı'na geldiği sırada ihbar kayıt programının uyarı vermesi üzerine x-ray cihazına sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde aracın şoför mahallinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Detaylı arama sonucunda aracın şoför mahallinde bulunan yatağın altında zulalara yerleştirilmiş halde 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:32 Kaynak: AA

Gürbulak, 3. Sayfa
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