Son Dakika Haberleri: Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı yakalandı
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Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı yakalandı

1 saat önce

Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı yakalandıAĞRI - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı yakalandı

AĞRI - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk bölgesine gelen araçlar, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu. Ticaret Bakanlığı kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede İran'dan gelen yabancı plakalı bir otomobil riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen aracın tabanında şüpheli yoğunluk saptanması üzerine dedektör köpekler kullanılarak detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerin de şüpheli yoğunluk gözlenen bölümlere aşırı tepki vermesinin ardından, aracın ön ve arka koltukları sökülerek yolcu bölümünün tabanında tespit edilen kapak açıldı.

Kapağın yerinden kaldırılması ile araç tabanındaki boşluklara gizlenmiş, mavi karbon kağıda sarılarak bantla kaplanmış ve üzeri köpeklerin koku almasını zorlaştırmak amacıyla kırmızı toz biber ile örtülmüş vaziyette 39 paket tespit edildi. Söz konusu paketlerin içerisinde yer alan maddenin, uyuşturucu test cihazında gerçekleştirilen analizinde Afyon sakızı olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen 73 kilogram Afyon sakızının piyasa değerinin 2 milyon 850 bin lira olduğu belirlendi. Olaya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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