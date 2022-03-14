Gürbulak'ta "dünyanın en tehlikeli uyuşturucuları"ndan metamfetamine geçit verilmiyor - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçiren gümrük muhafaza memurları, dünyanın birçok ülkesinde en tehlikeli narkotik maddeler arasında gösterilen sentetik uyarıcılardan metamfetaminin kaçakçılığına geçit vermiyor.

Uyuşturucu kaçakçılarının rotasında bulunan İran- Türkiye sınırındaki Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Gürbulak Sınır Kapısı'nda görevli Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, sınır kapısında yaptığı çalışmalarla kaçakçılık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

Yasal olmayan yollarla yurda sokulmak istenen elektronik eşya, sigara ve alkol gibi birçok eşya ve ürünü sınır kapısında dedektör köpekler ve X-ray cihazı desteğindeki aramalarda ele geçiren görevliler, esrar, eroin gibi uyuşturucuları da ele geçiriyor.

Uyuşturucu tacirlerince çeşitli yöntemlerle yurda sokulmak istenen uyuşturucuları araçların "zula" tabir edilen gizli bölmelerinde bulan gümrük memurları, son yıllarda dünyada yaygınlaşan sentetik uyuşturucu maddelerden metamfetaminin kaçakçılığına da izin vermiyor.

Bu çerçevede 18 Kasım 2021'de gümrük kapısında yapılan operasyonda, İran'dan bisküvi yüküyle gümrük kapısına geldiği beyan edilen tır riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine x-ray taramasına yönlendirilen aracın çekicisinin arka bölümündeki sıvı tankında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Ardından arama hangarına çekilen tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı incelemede, çekicinin arkasında asılı tank içerisindeki şüpheli maddenin sıvı metamfetamin olduğu belirlendi.

Operasyon neticesinde 54 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirilirken araca da el konuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu araç sürücüsü tutuklandı.

Tırın yakıt deposundaki gizli bölmede ele geçirildi

Bu olaydan sonra aynı kapıda, 22 Aralık 2021'de yapılan bir başka operasyonda, yine İran'dan sınır kapısına gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilip arandı.

Tırdaki aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de tepki verdiği aracın yakıt deposundaki gizli bir bölmenin, yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı maddeyle doldurulduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan analizde bu sıvının metamfetamin olduğu belirlendi.

462 kilo 500 gram sıvı metamfetaminin, Türkiye tarihinde söz konusu tarihe kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin olduğu açıklandı.

Olaya ilişkin yakalanan tırın sürücüsü İran uyruklu tır sürücüsü A.A.G. tutuklandı.

Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek sıvı metamfetamin

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki operasyonlarına devam eden gümrük muhafaza memurları, dün İran'dan yurda giren bir tırda yaptıkları aramada, 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Bu miktar, yurtta bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olarak kayıtlara geçti.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucuya el konuldu, tırın şoförü gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personelimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Metamfetamin, dünyada en tehlikeli uyuşturucular arasında gösteriliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan "2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu"nda, metamfetaminin bağımlılık yapma potansiyeli yüksek olan captagon, amfetamin ve ecstasynin yer aldığı "Amfetamin tipi uyarıcılar" sınıfındaki sentetik uyarıcı madde olduğu belirtildi.

Raporda, toz, kristal ve tablet formunda bulunan metamfetaminin dünyanın birçok ülkesinde en tehlikeli narkotik maddeler arasında gösterildiği ifade edilerek, gençler ve aileleri uyarıldı.

Son yıllarda dünyada yaygınlaşan sentetik uyuşturucu maddelerden metamfetaminin Türkiye'de ilk kez 2009 yılında İstanbul'da İran kaynaklı bir yakalamada ele geçirildiği bilgisi raporda paylaşıldı.

Son yıllarda dünyada en fazla metamfetamin yakalamasının Kuzey Amerika, Doğu Asya ile Güneydoğu Asya'da olduğu belirtilen raporda, 2014 yılından itibaren Afganistan'da başlayan metamfetamin kaçakçılığının bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke için sorun olduğu kaydedildi.

Dünyada 2019 yılında en fazla metamfetamin sırasıyla ABD, Tayland, Meksika, Çin, İran ve Myanmar'da ele geçirildiği anlatılan raporda, son dönemlerde İran ile sınır olan iller başta olmak üzere yurtta sıvı metamfetamin yakalamalarında önemli artışlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, uyuşturucu tacirlerinin, uyuşturucu kaçakçılığı açısından Balkan rotası üzerindeki Türkiye'yi hem transit hem de hedef ülke seçtikleri belirtildi.