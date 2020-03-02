Gürbulak'ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 asker yaralı - Son Dakika

Gürbulak'ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda 1 personel şehit oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda 1 personel şehit oldu.

Ağrı Gürbulak sınır kapısında personeli taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, hava destekli operasyonda yaralanan bir uzman çavuş ise askeri helikopter ile Erzurum'a getirildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi helikopter pistine inen helikopterden alınan uzman çavuş ambulansa alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bölgede sıcak çatışmanın devam ettiği belirtiliyor. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim

Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu

İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"

İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor