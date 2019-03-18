Son Dakika Haberleri: Gürbulak'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gürbulak'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi

2 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 5 yolcunun ayakkabı tabanlarına gizlenmiş toplam 4 kilo 934 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gürbulak'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 5 yolcunun ayakkabı tabanlarına gizlenmiş toplam 4 kilo 934 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Yolcu Salonu'ndaki kontroller sırasında pasaport giriş işlemleri için bekleyen İran uyruklu bir şahsın yürüyüşünden şüphelenilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Şahıstan x-ray noktasında yapılacak arama esnasında ayakkabılarının çıkarılması istendi. Yapılan kontrolde şüphelinin ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş kristalize şeffaf bir madde olduğu görüldü.

Aynı yöntemi kullanan başka şahıslar olabileceği istihbaratının alınması üzerine salonda tüm giriş ve çıkışlar durdurularak yolcular arasında arama çalışmaları başlatıldı. Şüpheli olarak tespit edilen 5 şahsın daha ayakkabı tabanlarına gizlenmiş kristal toz madde tespit edildi.

Operasyonda toplam 4 kilo 934 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Şahıslarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Gürbulak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Uyuşturucu Satıcıları Mahalleyi Basıp Önüne Gelene Ateş Etti MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:22:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürbulak'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]