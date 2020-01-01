Gürbulak'ta yeni yılın ilk operasyonunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gürbulak'ta yeni yılın ilk operasyonunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Gürbulak'ta yeni yılın ilk operasyonunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak'ta yeni yılın ilk operasyonunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.


Ticaret Bakanlığına bağlı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince 2020 yılının ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı plakalı tırın yakıt deposunda piyasa değeri yaklaşık 17 milyon TL olan 86,5 kilogram eroin ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi çalışması sonucu İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu bir şahsın kullandığı tır, riskli olarak değerlendirilerek X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk gözlenmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı fiziki arama esnasında şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine tırın yakıt deposu söküldü. Sökülen yakıt deposunun bir kısmının bal mumu ile kapatıldığı ve bu bölümde gizli bölmenin oluşturulduğu saptandı. Söz konusu bölüm kesilerek açıldığında içerisinde renkli kağıtlara sarılarak sıkıştırılmış paketler bulunduğu tespit edildi. Yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmeye saklanmış 85 paket içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazındaki analizinde eroin olduğu anlaşıldı.


Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen yılın ilk uyuşturucu yakalamasında yaklaşık piyasa değeri 17 milyon TL olan 86,5 kilogram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin yürütülen tahkikat devam ediyor. - ANKARA

Gürbulak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
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