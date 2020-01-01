Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

6 saat önce

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu kişinin kullandığı tır "riskli" olarak değerlendirildi.

X-ray taramasında yakıt deposunda şüpheli yoğunluk gözlemlenen araç, arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı fiziki aramada, tırın yakıt deposundaki gizli bölmede piyasa değeri 17 milyon lira olan 86,5 kilogram eroin olduğu tespit edildi.

Tır şoförü gözaltına alınırken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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