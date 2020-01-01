Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

6 saat önce

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu kişinin kullandığı tır "riskli" olarak değerlendirildi.

X-ray taramasında yakıt deposunda şüpheli yoğunluk gözlemlenen araç, arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı fiziki aramada, tırın yakıt deposundaki gizli bölmede piyasa değeri 17 milyon lira olan 86,5 kilogram eroin olduğu tespit edildi.

Tır şoförü gözaltına alınırken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

Son Dakika Haberleri
22:52 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
22:48 Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika
22:46 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:45 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
22:41 Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]