Gürbulak'ta yolcu otobüsünün yakıt deposunda 345 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gürbulak'ta yolcu otobüsünün yakıt deposunda 345 kilo uyuşturucu ele geçirildi

AĞRI - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan gelen bir yolcu otobüsünün yakıt deposunda 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde, İran'dan gümrük kapısına gelen bir yolcu otobüsü riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen aracın sağ yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeği eşliğinde arandı. Yapılan aramada dedektör köpeğin de x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu söküldü. Söz konusu tankın içerisindeki yüksek yoğunluklu sıvıdan alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince tespiti oldukça zor bir yöntem kullanılarak Türkiye'ye sokulmak istenen 345 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken, yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.