Gürbulak'taki hain saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı şehit oldu - Son Dakika
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Gürbulak'taki hain saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı şehit oldu

35 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta düzenlenen saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Gürbulak'taki hain saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı şehit oldu, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta düzenlenen saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlenmiş, bir personelin şehit olduğu ve yaralıların olduğu öğrenilmişti. - ANKARA

Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:49 Kaynak: İHA
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