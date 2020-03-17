Gürbulak'taki hain saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı şehit oldu - Son Dakika

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Gürbulak'taki hain saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı şehit oldu
35 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta düzenlenen saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:49 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak'ta düzenlenen saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlenmiş, bir personelin şehit olduğu ve yaralıların olduğu öğrenilmişti. - ANKARA
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