Gürbüz Azak'ın eserleri Denizli'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Gürbüz Azak'ın eserleri Denizli'de sanatseverlerle buluştu

6 saat önce

Gazeteci, yazar ve ressam Gürbüz Azak'ın resimleri, Denizli'de sanatseverlerle buluştu.

Gürbüz Azak'ın eserleri Denizli'de sanatseverlerle buluştu, System.String[]

Gazeteci, yazar ve ressam Gürbüz Azak'ın resimleri, Denizli'de sanatseverlerle buluştu.

Denizlili Azak'ın resimlerinden oluşan sergi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turan Bahadır Sergi Salonu'nda açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Azak'ın Denizli'nin yetiştirdiği bir değer olduğunu belirtti.

Sergide Azak'ın geçmişten bugüne yaptığı resimlerin Denizlili sanatseverlerle buluşacağını ifade eden Zolan, "60'a yakın eserin bulunduğu resim sergisinde efe ve at temalı eserlerin yanı sıra başarılı yazar ve ressamın hayal dünyasından izler de sergide görülebilecek." dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol ile diğer protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesiminin ardından sergiyi gezdi.

Osman Zolan, Gürbüz Azak, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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