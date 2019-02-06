Son Dakika Haberleri: Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" Kitabı Raflarda

Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" Kitabı Raflarda

1 saat önce

Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun illüstrasyonlarından oluşan kitap üçlemesinin ikincisi "Aşk Dediğin" Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı

Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun

The New Yorker dergisi kapağında yer alan çalışmalarının yanı sıra dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde yayınlanan illüstrasyonları; açtığı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiyle dünyanın tanıdığı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun son kitabı "Aşk Dediğin" okuyucuyla buluştu.

Çizimleriyle 27'si uluslararası olmak üzere toplam 72 ödül kazanan Gürbüz Doğan Ekşioğlu, "Aşk Dediğin"de, aşka hâlâ inananları, aşktan vazgeçmeyenleri ve aşkla sevenleri, aşkın görselliği ile büyülüyor.

Aşkın birçok yüzüne tanık olduğumuz kitap, bizi bir sayfasında hüzne taşırken, bir diğerinde gülümsetiyor. Aşkla kanatlanan âşıklar, ayrılıkla uçurumlardan düşen maşuklar, aşkın yolunu gözleyen hüzünbazlar, bir el uzatma mesafesinde olsa da en uzak görünenler... Ekşioğlu'nun çizimlerinde ayrı nefes alıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan kitap 107 adet illüstrasyon, fotoğraf ve aforizmalardan oluşuyor.

Ekşioğlu, "Aşk Dediğin"in öyküsünü şu sözlerle ifade ediyor: "Aşk; sadece insana bahşedilmiş en yüce duygulardan biri, var olmamızın temel nedeni, yumruk büyüklüğündeki kalbimize evreni sığdıran ve yıldızlardan yıldızlara seyahat ettiren sürrealist bir durum... Çalışmalarımın konsepte göre kitaplaştırılması önerisi Yeditepe Üniversitesi Yayınevi yöneticisi Didem Bayındır'dan geldiğinde çok sevinmiştim. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti onayı ile de önce 'Benim Kedilerim', ardından 'Aşk Dediğin...' yayımlandı. 'Aşk Dediğin…', 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi okurlarla buluşuyor. Bu benim için son derece mutluluk vericidir; çünkü aşka ve sevgiye dair her türlü vurgunun önemine inanırım. Şairin dediği gibi, 'Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey…'"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:47 Kaynak: Bültenler

Yeditepe Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:38:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" Kitabı Raflarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]