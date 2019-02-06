Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" Kitabı Raflarda

The New Yorker dergisi kapağında yer alan çalışmalarının yanı sıra dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde yayınlanan illüstrasyonları; açtığı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiyle dünyanın tanıdığı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun son kitabı "Aşk Dediğin" okuyucuyla buluştu.

Çizimleriyle 27'si uluslararası olmak üzere toplam 72 ödül kazanan Gürbüz Doğan Ekşioğlu, "Aşk Dediğin"de, aşka hâlâ inananları, aşktan vazgeçmeyenleri ve aşkla sevenleri, aşkın görselliği ile büyülüyor.

Aşkın birçok yüzüne tanık olduğumuz kitap, bizi bir sayfasında hüzne taşırken, bir diğerinde gülümsetiyor. Aşkla kanatlanan âşıklar, ayrılıkla uçurumlardan düşen maşuklar, aşkın yolunu gözleyen hüzünbazlar, bir el uzatma mesafesinde olsa da en uzak görünenler... Ekşioğlu'nun çizimlerinde ayrı nefes alıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan kitap 107 adet illüstrasyon, fotoğraf ve aforizmalardan oluşuyor.

Ekşioğlu, "Aşk Dediğin"in öyküsünü şu sözlerle ifade ediyor: "Aşk; sadece insana bahşedilmiş en yüce duygulardan biri, var olmamızın temel nedeni, yumruk büyüklüğündeki kalbimize evreni sığdıran ve yıldızlardan yıldızlara seyahat ettiren sürrealist bir durum... Çalışmalarımın konsepte göre kitaplaştırılması önerisi Yeditepe Üniversitesi Yayınevi yöneticisi Didem Bayındır'dan geldiğinde çok sevinmiştim. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti onayı ile de önce 'Benim Kedilerim', ardından 'Aşk Dediğin...' yayımlandı. 'Aşk Dediğin…', 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi okurlarla buluşuyor. Bu benim için son derece mutluluk vericidir; çünkü aşka ve sevgiye dair her türlü vurgunun önemine inanırım. Şairin dediği gibi, 'Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey…'"