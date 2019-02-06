Son Dakika Haberleri: Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" Kitabı Raflarda

Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" Kitabı Raflarda

1 saat önce

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" kitabı raflarda yerini aldı.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun "Aşk Dediğin" kitabı raflarda yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, The New Yorker dergisi kapağında yer alan çalışmalarının yanı sıra dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde yayınlanan illüstrasyonları, açtığı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiyle dünyanın tanıdığı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun son kitabı "Aşk Dediğin" okuyucuyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekşioğlu, kitabın öyküsüne ilişkin şunları kaydetti:

"Aşk; sadece insana bahşedilmiş en yüce duygulardan biri, var olmamızın temel nedeni, yumruk büyüklüğündeki kalbimize evreni sığdıran ve yıldızlardan yıldızlara seyahat ettiren sürrealist bir durum... Çalışmalarımın konsepte göre kitaplaştırılması önerisi Yeditepe Üniversitesi Yayınevi yöneticisi Didem Bayındır'dan geldiğinde çok sevinmiştim.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti onayı ile de önce 'Benim Kedilerim', ardından 'Aşk Dediğin' yayımlandı. Aşk Dediğin, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi okurlarla buluşuyor. Bu benim için son derece mutluluk verici çünkü aşka ve sevgiye dair her türlü vurgunun önemine inanırım. Şairin dediği gibi, 'Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.'"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:04 Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi
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