Son Dakika Haberleri: 'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı
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'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı

34 dakika önce

658'inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna altın kemeri takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı.

'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı, System.String[]
658'inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna altın kemeri takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı.

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin 2019 yılı şampiyonu Ali Gürbüz, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Gürbüz'ü bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı.

Şehir turunda sevgi seli

Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, boynunda altın kemeri elinde kupası ile Edirnelileri selamladı. Edirnelilerin ve güreşseverlerin büyük ilgisi ile karşılanan Gürbüz, bebekler ve engelli minik çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Hem 'ata' hem de 'baba' geleneği

Selimiye Camii karşısında bulunan tarihi Sokullu Hamamı'na giden Gürbüz'ün, kendi gibi başpehlivan olan ve ebediyete göç etmiş olan babası Recep Gürbüz'ün de 1989 yılında altın kemeri aldığında aynı hamama gittiği belirtildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Güncel
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