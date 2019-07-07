'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı
20 dakika önce
- 'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı 2019 Kırkpınar Şampiyonu Ali Gürbüz hamam keyfindeEDİRNE - 658'inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
- 'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı
2019 Kırkpınar
Şampiyonu Ali Gürbüz
hamam keyfinde
EDİRNE - 658'inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.
Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin 2019 yılı şampiyonu Ali Gürbüz, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Gürbüz'ü bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı.
Şehir turunda sevgi seli
Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, boynunda altın kemeri elinde kupası ile Edirnelileri selamladı. Edirnelilerin ve güreşseverlerin büyük ilgisi ile karşılanan Gürbüz, bebekler ve engelli minik çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Hem 'ata' hem de 'baba' geleneği Selimiye Camii
karşısında bulunan tarihi Sokullu Hamamı'na giden Gürbüz'ün, kendi gibi başpehlivan olan ve ebediyete göç etmiş olan babası Recep Gürbüz
'ün de 1989 yılında altın kemeri aldığında aynı hamama gittiği belirtildi.
Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD dördüncü kez şampiyon oldu
Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!
Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu