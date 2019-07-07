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'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı

20 dakika önce

- 'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı 2019 Kırkpınar Şampiyonu Ali Gürbüz hamam keyfindeEDİRNE - 658'inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

- 'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı
2019 Kırkpınar Şampiyonu Ali Gürbüz hamam keyfinde
EDİRNE - 658'inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.
Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin 2019 yılı şampiyonu Ali Gürbüz, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Gürbüz'ü bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı.
Şehir turunda sevgi seli
Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, boynunda altın kemeri elinde kupası ile Edirnelileri selamladı. Edirnelilerin ve güreşseverlerin büyük ilgisi ile karşılanan Gürbüz, bebekler ve engelli minik çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Hem 'ata' hem de 'baba' geleneği
Selimiye Camii karşısında bulunan tarihi Sokullu Hamamı'na giden Gürbüz'ün, kendi gibi başpehlivan olan ve ebediyete göç etmiş olan babası Recep Gürbüz'ün de 1989 yılında altın kemeri aldığında aynı hamama gittiği belirtildi.
'Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor
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