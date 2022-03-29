Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlama' suçlarından 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Sevilay, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada adli kontrol hükümleri ile tahliye edilen Sevilay hakkında, savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiği, darbe girişiminden sonra ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına kendi şirketinde görev verdiği ve bu kişiler aracılığıyla da PKK mensuplarıyla irtibata geçtiği iddiaları yer almıştı. Etkin pişmanlık çerçevesinde tüm bildiklerini anlattığını söyleyen Sevilay, hakkında yapılan ihbarın asılsız olduğunu belirtti. Davanın bugün görülen duruşmasında dinlenen tanık Bekir D., "Gürbüz Sevilay'ı Özbekistan'da iş insanı olarak tanıdım. FETÖ'yle bir bağı olup olmadığını bilmiyorum. Orada mobilya ve inşaat işleri yapıyordu" dedi.

Tanık ve sanık beyanını dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 28 Haziran tarihine erteledi. - ANKARA