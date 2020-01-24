Gürbüzler Kur'an Kursunda öğrenciler ödüle doydular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürbüzler Kur'an Kursunda öğrenciler ödüle doydular - Son Dakika

Gürbüzler Kur'an Kursunda öğrenciler ödüle doydular

6 saat önce

Gürbüzler Kur'an Kursunda 2. Dönem kapanış programında öğrencilere ödül yağdı.

Gürbüzler Kur'an Kursunda öğrenciler ödüle doydular, System.String[]

Gürbüzler Kur'an Kursunda 2. Dönem kapanış programında öğrencilere ödül yağdı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim alanında hizmet veren ve bölgenin en eski Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursunda düzenlenen etkinlikte 2019-2020 Eğitim Öğretim 2. Dönem kapanış programında dereceye giren hafız adaylarına ödüller yağdırıldı.


Gürbüzler Kur'an Kursunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken, okulun bir yıllık faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından hafız adayı öğrenciler tarafından seslendirilen ilahiler davetliler tarafından büyük beğeni topladı.


Düzenlenen organizasyonda, 14 hafız adayı öğrenciye takdir belgesi, dönem içinde hafızlığını tamamlayan 13 öğrenciye onur belgesi, sınıf birincisi 7 öğrenciye teşekkür belgesi, dönem içinde okulda davranış, derslerde ki başarıları ve ahlaki davranışlarından dolayı 3 öğrenciye teşekkür belgesi ve plaket verilirken, dönem birincisi ise plaket ve altın ile ödüllendirildi.


Organize edilen programda konuşan Devrek Müftü Vekili Osman Güli," Hafızlık Allah'ın yeryüzünde insana verebileceği en büyük nimettir, şereftir. Çünkü hafızlık, adeta canlı bir Musaf haline gelmektir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Meleklere dost olmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık eğitimine çok kıymet ve önem vermektedir. Kalplerini Kur'an ile ziynetlendiren hafızlarımızı can-ı yürekten kutluyor, anne ve babalarını tebrik ediyorum. Yine derneğimizin yöneticilerine, hocalarına ve kursumuza desteklerini esirgemeyen Devrek halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Düzenlenen programa; Devrek Müftü Vekili Osman Güli, Kurs Müdürü Nihat Kafalı, eğitimci hocalar ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak'ta özel bir bakım merkezinde, engellilere şarkı söyletilerek işkence yapılan olayın davası 6 yıl sonra görüldü
Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik Elazığ'da 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürbüzler Kur'an Kursunda öğrenciler ödüle doydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]