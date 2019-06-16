Gürcan Banger Sinerji Hareketi Derneğinde sunum gerçekleştirdi
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Sinerji Hareketi Derneği üyeleri, bünyesinde yer alan duayen isimlerle buluşmaya devam ediyorEndüstri 4.0'ın yazarı Gürcan Banger, Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde bir sunum gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Sinerji Hareketi Derneği üyeleri, bünyesinde yer alan duayen isimlerle buluşmaya devam ediyor
Endüstri 4.0'ın yazarı Gürcan Banger
, Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde bir sunum gerçekleştirdi. Dernek üyeleri ve davetlilerin katıldığı etkinlikte Banger, endüstri ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirmelerde bulundu. Farklı örneklerle sunumunu gerçekleştiren Gürcan Banger'in yoğun ilgi gören programları ilerleyen günlerde devam edecek. Sunumun ardından Gürcan Banger, Sinerji Hareketi Derneği üyelerinin merak ettiği sorularını cevapladı.
Programın sonunda yazar Gürcan Banger'e, DeBnek başkanı Soner Çam tarafından 'plaket ve teşekkür belgesi' takdim edildi. - ESKİŞEHİR
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