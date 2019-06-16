Son Dakika Haberleri: Gürcan Banger Sinerji Hareketi Derneğinde sunum gerçekleştirdi
Son Dakika Yaşam Haber

Gürcan Banger Sinerji Hareketi Derneğinde sunum gerçekleştirdi

2 saat önce

Sinerji Hareketi Derneği üyeleri, bünyesinde yer alan duayen isimlerle buluşmaya devam ediyorEndüstri 4.0'ın yazarı Gürcan Banger, Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde bir sunum gerçekleştirdi.

Gürcan Banger Sinerji Hareketi Derneğinde sunum gerçekleştirdi, System.String[]
Sinerji Hareketi Derneği üyeleri, bünyesinde yer alan duayen isimlerle buluşmaya devam ediyor

Endüstri 4.0'ın yazarı Gürcan Banger, Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde bir sunum gerçekleştirdi. Dernek üyeleri ve davetlilerin katıldığı etkinlikte Banger, endüstri ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirmelerde bulundu. Farklı örneklerle sunumunu gerçekleştiren Gürcan Banger'in yoğun ilgi gören programları ilerleyen günlerde devam edecek. Sunumun ardından Gürcan Banger, Sinerji Hareketi Derneği üyelerinin merak ettiği sorularını cevapladı.

Programın sonunda yazar Gürcan Banger'e, DeBnek başkanı Soner Çam tarafından 'plaket ve teşekkür belgesi' takdim edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Gürcan Banger, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcan Banger Sinerji Hareketi Derneğinde sunum gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]