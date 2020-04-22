Gürcistan 101 İranlı mahkumu ülkelerine teslim edecek - Son Dakika

Gürcistan'daki cezaevlerinde bulunan 101 İranlı mahkumun bugün İran makamlarına teslim edileceği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gürcistan hükümeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 101 İranlı mahkum Urumiye Havaalanı'nda adli makamlara teslim edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın Tiflis Büyükelçiliği aracılığıyla mahkumların ülke hapishanelerine transfer edilmesi ve kalan cezalarını İran'da geçirmeleri için bir buçuk yıl önce Gürcistanlı yetkililerle diplomatik görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Mahkumların karantinada kalacakları sürenin ardından bağlı bulundukları eyaletlerdeki cezaevlerine sevk edileceği bildirildi.