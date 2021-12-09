Gürcistan heyetinin, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısına katılmayacağı bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın Moskova'da düzenlenecek toplantıda Gürcü heyetinin yer almayacağı belirtildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, 3+3 formatıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Gürcistan'a yönelik şiddet politikasının sürdüğünü belirterek, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde işgalin sona ermesi için gereken adımların atılmadığı sürece bölgesel konularını görüşmesi için Rus tarafıyla aynı masaya oturmayacaklarını belirtmişti.

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik 3+3 bölgesel iş birliği platformu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından önerilmişti.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.