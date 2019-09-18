Son Dakika Haberleri: Gürcistan'a çalışmaya en çok Türk vatandaşları geliyor
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Gürcistan'a çalışmaya en çok Türk vatandaşları geliyor

22 dakika önce

Gürcistan'a çalışmaya gelen yabancı uyruklular arasında en çok Türk vatandaşlarının yer aldığı açıklandı.

Gürcistan'a çalışmaya en çok Türk vatandaşları geliyor, System.String[]

Gürcistan'a çalışmaya gelen yabancı uyruklular arasında en çok Türk vatandaşlarının yer aldığı açıklandı.


Gürcistan Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 2019 ocak-temmuz ayları arasında, 124 ülkeden gelen 10 bin 573 yabancı uyruklunun Gürcistan'da çalıştığı belirlendi. Gürcistan'a çalışmak içi gelen yabancı uyrukluların belirtildiği listede Türk vatandaşlarının 2 bin 539 kişiyle ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Diğer 10 ülke ise sırasıyla şöyle:


Azerbaycan bin 210 kişi, Ukrayna bin 181, Rusya 964 kişi, İran 832 kişi, Çin 818 kişi, Ermenistan 469 kişi, Hindistan 362 kişi, Kazakistan 205 kişi, Belarus 176 kişi. - TİFLİS

Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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