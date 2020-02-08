Gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, TIR'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı - Son Dakika

KONYA'da geçen yıl ekim ayında 'tütün sarma' nedeniyle çıkan tartışmada Murat Yağcı'nın(36) ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından Gürcistan'a kaçan Umut Balcı (41), TIR'ın dorsesinin altında gizli bölmede ülkeye tekrar giriş yapmak isterken yakalandı. Konya'da sevk edildiği mahkemece tutuklanan Balcı'nın 2003 yılında eşi, kayınvalidesi ve bir arkadaşını öldürdükten sonra 16 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl ağustos ayında tahliye olduğu belirtildi.

Olay, 01 Ekim 2019 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki kahvehanenin önünde meydana geldi. Kahvehanede çalışan Murat Yağcı, komşusu emlakçıda oturan ve tütün saran Sertaç Efe'ye (39) "Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Oradan ayrılan Efe, arkadaşı Umut Balcı ile tekrar kahvehanenin önüne geldi. İki arkadaş, kahvehane önündeki Murat Yağcı'nın üzerine ateş etmeye başladı. Yağcı, kanlar içinde yere yığılırken, yanlarında bulunan arkadaşları

Ertekin Kaçın (40) ile Hasan Barış da(26) tabancalarını ateşleyerek, karşılık verdi. Karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşen olayda, Sertaç Efe ile sokaktan geçen Tunahan Yüncü de yaralandı. Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat Yağcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından taburcu olan Sertaç Efe ile Ertekin Kaçın ve Hasan Barış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Polis , olay yerinden kaçan Umut Balcı'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada Balcı'nın sahte kimlikle Gürcistan'a gittiğini belirledi. Balcı'nın peşini bırakmayan polis sürekli takibe aldı. 15 gün önce Balcı'nın ülkeye tekrar giriş yapacağını öğrenen Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Artvin polisiyle birlikte sınır bölgesinde önlem aldı.

TIR'IN DORSESİNDE ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAK İSTERKEN YAKALANDI

Polis, Balcı'yı, geçen çarşamba günü M.U. yönetimindeki TIR'ın dorsesinin altında gizli bölmede saklanıp ülkeye giriş yapmak isterken yakaladı. Balcı, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi. TIR şoföre M.U.'da Artvin polisi tarafından gözaltına alındı.

Sorgulama sırasında susma hakkını kullanan Umut Balcı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken polise direnen Balcı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 16 YIL CEZA ALMIŞ

Umut Balcı'nın 2003 yılında eşi Mesude Balcı (18), kayınvalidesi Emine Eski ile başka bir olayda arkadaşı Cem Demiray'ı öldürüp 16 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl ağustos ayında 'Denetimli Serbestlik' kapsamında tahliye olduğu belirtildi. Balcı'nın bu suçlardan dolayı da 30 yıla yakın infazının bulunduğu öğrenildi.