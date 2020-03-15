Gürcistan'a uçuş yasağı 20 Mart'a ertelendi - Son Dakika
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Gürcistan'a uçuş yasağı 20 Mart'a ertelendi

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gürcistan ile havayolu ulaşımının durdurulması kararının 20 Mart tarihine ertelendiğini bildirdi.

Gürcistan'a uçuş yasağı 20 Mart'a ertelendi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gürcistan ile havayolu ulaşımının durdurulması kararının 20 Mart tarihine ertelendiğini bildirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece 14 Mart saat 24.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 24.00'e ertelendiği yer aldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gürcistan ile olan havayolu ulaşımını karşılıklı olarak 14 Mart 2020 (bugün) lokal saat ile 24: 00 itibari durdurulma kararı alınmıştı. Ancak Gürcistan havayolları ile yeni yapılan ortak mutabakat kapsamında karşılıklı uçuşları durdurma tarihi 20 Mart 2020 lokal saat ile 24: 00"a ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
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