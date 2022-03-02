Gürcistan, AB'ye üyelik için yarın başvuruda bulunacak - Son Dakika
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Gürcistan, AB'ye üyelik için yarın başvuruda bulunacak

02.03.2022 23:29

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan'ın yarın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için yarın resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan'ın yarın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için yarın resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

Rusya'nın işgaline karşı mücadele eden Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım için resmi başvuru yapmasının ardından Gürcistan da harekete geçti. En son 2020 Parlamento seçimlerinde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, halka 2024 yılında AB üyeliği için başvuruda bulunacaklarını vaat etmişti. Akşam saatlerinde iktidar partisinin merkez ofisinde özel basın toplantısı düzenleyerek kameralar karşısına geçen Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Kobakhidze, "Gürcü Hayali'nin siyasi ekibi, Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmak için hemen siyasi bir karar aldı" ifadelerini kullanarak, "Gürcistan yarın Avrupa Birliği'ne üyelik için resmi başvuruda bulunacak" dedi. Kobakhidze, "Genel siyasi bağlam ve yeni gerçeklik göz önüne alındığında, partinin siyasi konseyi üyeleri ve hepsinden önemlisi başbakan ile istişareler yaptıktan sonra, Gürcü Hayali siyasi ekibi derhal AB üyeliğine başvurmaya karar verdi. AB yapılarını acil bir durumda başvurumuzu değerlendirmeye ve Gürcistan'a AB aday statüsü verilmesine karar vermeye çağırıyoruz. Hayalimiz ve siyasi hedefimiz, Gürcistan'ı ekonomik olarak güçlü ve güvenli bir Avrupa ülkesi yapmaktır. Mevcut kararımız da dahil olmak üzere hükümetimizin her adımı bu amaca hizmet etmektedir. Hükümetimiz yıllar içinde AB entegrasyonu yolunda bir dizi etkileyici başarıya imza attı" ifadelerini kullandı.

Kobakhidze ayrıca, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ve insani yardımlara devam edeceklerini aktardı.

(lkin Hüseynov/İHA)

Gürcistan, AB'ye üyelik için yarın başvuruda bulunacak
Gürcistan, AB'ye üyelik için yarın başvuruda bulunacak
Gürcistan, AB'ye üyelik için yarın başvuruda bulunacak

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Avrupa Birliği, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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