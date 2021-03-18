Gürcistan, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek - Son Dakika

Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Oxford Üniversitesinin ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşıyı uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, AstraZeneca aşısı uygulandıktan sonra 27 yaşındaki bir hemşirenin komaya girmesinin ardından açıklama yaptı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğini hatırlatan Tikaradze, "Bu nedenle Aşı Komitesi Gürcistan'daki AstraZeneca ile aşılama sürecinin sorunsuz devam etmesi yönünde ortak karar aldı." ifadesini kullandı.

Hemşirenin tedavisi sürüyor

Ülkenin Ahıska kentindeki İmedi Kliniğinde AstraZeneca aşısı uygulanan 27 yaşındaki hemşirede anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon) gelişti.

Başkent Tiflis'e nakledilen hemşire Tiflis Birinci Üniversitesi Kliniğinde yoğun bakıma alındı. Hemşire hala komada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye, sabah saatlerinde AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı uygulanmıştı.

Gürcistan ilk aşamada 13 Mart'ta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını satın almıştı. Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 Mart'ta sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.