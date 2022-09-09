Türkiye-Gürcistan-AB Ticaret ve Yatırım Olanakları Çapraz Kümülasyon Toplantısı

Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili, Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır örnek ilişkilerin olduğunu belirterek, "Türkiye, Gürcistan'ın son derece önemli ticaret ortağıdır." dedi.

Davitaşvili, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Türkiye-Gürcistan-Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Yatırım Olanakları Çapraz Kümülasyon toplantısına katıldı.

Türk ve Gürcü iş adamları, diplomatlar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) yetkilileri, AB'nin ve ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (USAİD) Gürcistan'daki temsilcilerin yer aldığı toplantının açılışında konuşan Davitaşvili, çapraz kümülasyon projesi sayesinde ülkesinin Türkiye ve AB ile olan ticaret ilişkilerinin daha da güçlendiğini söyledi.

Davitaşvili, Türk-Gürcü ilişkilerin önemine de değinerek, "Uzun yıllardır Türkiye ile Gürcistan arasında çok yakın ilişkiler mevcuttur ve bu durum ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmesinin de açık bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alanda başarılı projelerin gerçekleştiğine dikkati çeken Davitaşvili, "Türkiye, Gürcistan'ın son derece önemli ticaret ortağıdır. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması mevcut. Ülkeler arasındaki ticari-ekonomik ilişkiler sürekli gelişmektedir." diye konuştu.

Levan Davitaşvili, ikili ticari ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini ancak potansiyelin çok daha fazla olduğunu kaydederek, Gürcistan'dan daha fazla ihracatın yapılması için Türk tarafıyla yoğun çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

İki ülke hükümetlerinin ticaret ve ekonomi alanlarında etkili iş birliği yapmaya devam ettiklerini ifade eden Davitaşvili, toplantının tüm organizatörlerine teşekkür etti.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki STA'yı genişleten ve güncelleyen anlaşma imzalandı

Açılışın ardından iki bakan, Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi ve güncellenmesi anlaşmasını imzaladı.

Program kapsamında Muş ve Davitaşvili basına kapalı bir toplantıda da bir araya geldi.

Türkiye-Gürcistan-AB Ticaret ve Yatırım Olanakları Çapraz Kümülasyon toplantısı açılış konuşmalarının ardından devam ediyor. Toplantı kapsamında Türk ve Gürcü iş adamları bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye ile Gürcistan'daki yatırım fırsatları ele alınıyor.